Глава Минэнерго Украины Галущенко: взрывы повредили объекты энергетики в 5 областях

08 мая, 08:09Происшествия
Фото: Andriy Andriyenko/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Объекты генерации и передачи электроэнергии получили повреждения в пяти украинских областях на фоне взрывов. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго страны со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко.
По его словам, объекты оказались повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
"Энергетики уже работают над их ликвидацией", – отметил Галущенко.
Утром 8 мая СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины. Они произошли в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, в Харькове и в Кременчуге Полтавской области. На всей территории Украины, в том числе в столице, включили сирены воздушной тревоги.
Ночью 6 мая стало известно о взрывах в Сумах и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Взрывы произошли на фоне объявленной в части регионов Украины воздушной тревоги.
Позже объекты критической инфраструктуры, расположенные в Сумах, перевели на резервное питание после взрывов. В ряде районов города пропал свет и прекратилась подача воды.
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