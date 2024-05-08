Глава Минэнерго Украины Галущенко: взрывы повредили объекты энергетики в 5 областях

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Объекты генерации и передачи электроэнергии получили повреждения в пяти украинских областях на фоне взрывов. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго страны со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко.

По его словам, объекты оказались повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

"Энергетики уже работают над их ликвидацией", – отметил Галущенко.

Утром 8 мая СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины. Они произошли в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, в Харькове и в Кременчуге Полтавской области. На всей территории Украины, в том числе в столице, включили сирены воздушной тревоги.

Ночью 6 мая стало известно о взрывах в Сумах и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Взрывы произошли на фоне объявленной в части регионов Украины воздушной тревоги.

Позже объекты критической инфраструктуры, расположенные в Сумах, перевели на резервное питание после взрывов. В ряде районов города пропал свет и прекратилась подача воды.

