Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России (ВС РФ) за прошедшие сутки поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также, по данным оборонного ведомства, российские войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 128 районах. При этом средствами ПВО были сбиты 32 украинских беспилотника, 7 управляемых французских авиабомб Hammer и 7 чешских реактивных снарядов Vampire.

В целом за прошедший день ВС РФ, согласно сводке МО РФ, в районах подразделений группировок войск "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" поразили до 1 540 военнослужащих ВСУ, а также уничтожили немецкий танк Leopard-1 и американский танк Abrams.

Днем ранее, 6 мая, стало известно об освобождении сразу двух населенных пунктов – села Котляровка в Харьковской области и поселка Соловьево в ДНР. Днем ранее ВС РФ полностью освободили населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике.

