ТАСС: критическую инфраструктуру в Сумах на Украине перевели на резервное питание

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Объекты критической инфраструктуры, расположенные в Сумах на севере Украины, были переведены на резервное питание после взрывов. Об этом со ссылкой на украинские власти сообщает ТАСС.

"Объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание", – заявил глава городской военной администрации Алексей Дрозденко.

В ряде районов города пропал свет и прекратилась подача воды, перебои с электроснабжением также фиксировались в Ахтырке, Белополье и Лебедине Сумской области. Кроме того, свет пропал в части Харькова.

Ранее сообщалось о взрывах Сумах и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Взрывы произошли на фоне объявленной в части регионов Украины воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что на территории Харькова была поражена транзитная подстанция "Лосево". В результате в городе начали отмечаться отключения электроэнергии. Также было остановлено метро.

В конце марта стало известно, что США передали Украине 400 миллионов долларов на восстановление энергосистемы. В пакет поддержки вошло оборудование для ремонта энергосистем, электрогенераторы, средства поддержки пунктов обогрева и гуманитарная помощь.