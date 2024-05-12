Парикмахер Левина назвала три частые ошибки при уходе за волосами

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Отказ от использования кондиционера и маски, неправильно подобранный шампунь, а также спешка при укладке волос являются самыми распространенными ошибками. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.

"Очень часто люди подбирают себе шампунь, исходя из качества полотна волос. Это неправильно. Мастера-профессионалы ориентируются на состояние кожи головы", – отметила эксперт.

Кроме того, многие люди не понимают, зачем использовать маску и кондиционер, продолжает она.





Лилия Левина парикмахер, стилист Кондиционер закрывает чешуйки волос, и они становятся гладкими, блестящими и рассыпчатыми. Но если есть желание создать пышную прическу, то его можно не использовать. Если волосы поврежденные, шершавые, тусклые, то мы примерно раз в неделю наносим перед кондиционером маску.

Еще одна ошибка заключается в неправильной сушке и укладке волос. "Утром люди спешат на работу, недосушивают волосы. И начинают делать укладку горячими инструментами – щипцами, утюжками, плойками. Локоны дымят, вода испаряется, варится белок волоса. И в итоге через какое-то время пряди превращаются во что-то совершенно безжизненное", – предупредила эксперт.

Парикмахер посоветовала обязательно использовать термозащиту. Ее следует хорошо распределить по волосам. Далее необходимо полностью высушить пряди и только после этого приступать к укладке горячими инструментами.

Ранее стилист-парикмахер Галина Тоторина перечислила стрижки, способные испортить образ. В целом, по ее словам, всегда плохо смотрятся сеченые волосы. Кроме того, тем, у кого нет густой шевелюры, лучше избегать сильного каскада. Еще один неудачный вариант – прямая челка на кудрявых волосах. Ее эксперт посоветовала оставить в прошлом.

