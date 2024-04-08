Парикмахер Левина рассказала, что частое подстригание не ускоряет рост волос

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Частое подстригание волос не приведет к их быстрому росту. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.

"Есть такой миф, что если часто стричь кончики волос, то они будут расти быстрее. Конечно, никакой связи здесь абсолютно нет", – отметила эксперт.





Лилия Левина парикмахер, стилист Частота стрижки волос определяется абсолютно индивидуально. Все зависит от их качества и желания самого человека.

Если мастер рекомендует клиенту салона приходить каждый месяц, значит, стрижка требует обновления. Либо волосы находятся в таком состоянии, что восстановить их можно, только регулярно подстригая. Еще один вариант – мастер хочет привязать клиента к себе, предупредила стилист.

Второй распространенный миф касается стрижки волос у детей. "Очень часто и мальчиков, и девочек в год стригут налысо. Якобы если этого не сделать, то в будущем волосы у них будут плохого качества. Это, конечно, неправда", – заключила Левина.

Ранее стилист Анна Скороходова рассказала, какое окрашивание не подойдет женщинам старше 50 лет. По ее словам, не рекомендуется использовать иссиня-черный цвет, поскольку он может старить. Кроме того, лучше избегать неестественных оттенков вроде фиолетового и розового. Подобный образ на возрастной женщине может смотреться странно, пояснила эксперт. Также стоит отказаться от желтого блонда и ярко-рыжего цвета.

