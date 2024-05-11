11 мая, 21:39Происшествия
Автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете в ДНР
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете (ВОП) в населенном пункте Новотроицкое в Донецкой Народной Республике. В результате погибли два человека и еще один пострадал, сообщается в телеграм-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"В результате подрыва на ВОП гражданского автомобиля погибли двое мужчин (персональные данные устанавливаются) и ранена женщина 1963 года рождения", – отмечается в сообщении.
11 мая ВСУ нанесли удар по ресторану в Донецке, в результате чего погибли три человека. Один из снарядов РЗСО HIMARS попал прямо в ресторан "Парадиз" в Кировском районе, а второй повредил кровлю недостроенного здания, которое находилось рядом с кафе.
Ранее стало известно, что ВСУ ударили из HIMARS по Ленинскому району Донецка, где проводилась подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня образования республики. В результате удара было повреждено кафе и находящийся рядом с ним недостроенный объект.
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