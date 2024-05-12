Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 09:14

Политика
Главная / Новости /

Нацполиция Украины: в Харьковской области проводится эвакуация

Нацполиция Украины сообщила об эвакуации из Харьковской области

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Национальная полиция Украины за последние два дня вывезла из Харьковской области в безопасные места около 970 человек. Об этом заявила пресс-служба ведомства на своем сайте.

Так, в сообщении сказано, что эвакуация проводится в Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общинах

"В настоящее время ряд населенных пограничных пунктов фактически непригодны для жизни", – уточнили в пресс-службе, добавив, что правоохранительные органы осуществляют эвакуацию населения в сверхтяжелых условиях.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские силы ударили по складам с боекомплектом и расположению личного состава украинских войск в Харькове и Харьковской области.

Также подполье зафиксировало прилеты в городе Дергачи Харьковской области, куда после зашли украинские военные и техника. Лебедев добавил, что сильный удар был нанесен и в городе Волчанск. ВСУ, по его словам, взорвали один из мостов, по которому планировали эвакуироваться мирные жители.

ВС РФ уничтожили самоходную гаубицу ВСУ

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика