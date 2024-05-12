Нацполиция Украины: в Харьковской области проводится эвакуация

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Национальная полиция Украины за последние два дня вывезла из Харьковской области в безопасные места около 970 человек. Об этом заявила пресс-служба ведомства на своем сайте.

Так, в сообщении сказано, что эвакуация проводится в Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общинах

"В настоящее время ряд населенных пограничных пунктов фактически непригодны для жизни", – уточнили в пресс-службе, добавив, что правоохранительные органы осуществляют эвакуацию населения в сверхтяжелых условиях.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские силы ударили по складам с боекомплектом и расположению личного состава украинских войск в Харькове и Харьковской области.

Также подполье зафиксировало прилеты в городе Дергачи Харьковской области, куда после зашли украинские военные и техника. Лебедев добавил, что сильный удар был нанесен и в городе Волчанск. ВСУ, по его словам, взорвали один из мостов, по которому планировали эвакуироваться мирные жители.

