В московских колледжах обучают по 164 специальностям

Студенты московских колледжей осваивают профессии по 164 направлениям, и каждый год их количество только растет. Одна из популярных программ обучения – оператор станков с числовым программным управлением.

Впервые получить профессию оператора станков с ЧПУ студентка политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова Кристина задумалась еще в 8-м классе. Девушка участвовала в чемпионатах профмастерства и в будущем планирует устроиться на работу на завод. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.