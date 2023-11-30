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30 ноября, 15:00

Общество

В московских колледжах обучают по 164 специальностям

В московских колледжах обучают по 164 специальностям

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Студенты московских колледжей осваивают профессии по 164 направлениям, и каждый год их количество только растет. Одна из популярных программ обучения – оператор станков с числовым программным управлением.

Впервые получить профессию оператора станков с ЧПУ студентка политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова Кристина задумалась еще в 8-м классе. Девушка участвовала в чемпионатах профмастерства и в будущем планирует устроиться на работу на завод. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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