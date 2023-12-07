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07 декабря, 11:20

Культура

"Тайны кино": "Гори, гори, моя звезда", "Анна Павлова", "Успех"

"Тайны кино": "Гори, гори, моя звезда", "Анна Павлова", "Успех"

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Для публики театр, как известно, начинается с вешалки. А с чего начинается театр для тех, кто находится по другую сторону занавеса? Именно об этом – о жизни за кулисами – и снимали свои картины лучшие режиссеры советского кино.

Что подтолкнуло Эмиля Лотяну поставить фильм о великой русской балерине Анне Павловой? Кто вдохновил режиссера Александра Митту на создание трагикомедии "Гори, гори, моя звезда"? Кого сценарист Анатолий Гребнев видел в главной роли в ленте "Успех"? И какие тайны закулисной жизни раскрывали советские кинематографисты? Об этом – в программе "Тайны кино".

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