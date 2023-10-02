Столичные полицейские задержали вандала, который сломал статую фонтана на Арбате

Столичные полицейские задержали вандала, который в сентябре сломал на Арбате статую фонтана принцессы Турандот. Нарушителем оказался 20-летний приезжий мужчина. На данный момент он находится под подпиской о невыезде на время расследования уголовного дела о вандализме. Об этом сообщили в МВД.

Известно, что это уже второй инцидент с фонтаном на Арбате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.