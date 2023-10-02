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02 октября, 19:15

Происшествия

Столичные полицейские задержали вандала, который сломал статую фонтана на Арбате

Столичные полицейские задержали вандала, который сломал статую фонтана на Арбате

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Столичные полицейские задержали вандала, который в сентябре сломал на Арбате статую фонтана принцессы Турандот. Нарушителем оказался 20-летний приезжий мужчина. На данный момент он находится под подпиской о невыезде на время расследования уголовного дела о вандализме. Об этом сообщили в МВД.

Известно, что это уже второй инцидент с фонтаном на Арбате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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