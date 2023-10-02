Учительница рассказала о ДТП со школьным автобусом в Щелкове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В ДТП со школьным автобусом в Щелкове пострадала учительница Надежда Габышева, сообщает телеканал "360". Женщину госпитализировали с переломом левой руки.

Пострадавшая предположила, что авария произошла из-за того, что водитель потерял сознание. По ее словам, за мгновение до столкновения голова водителя немного наклонилась набок, и все поняли, что едут в столб.

"Потом я вылетела, на меня все стали падать. Вернее, не знаю, то ли это уже дети просто выбегали. Открылась дверь, лобовое стекло вылетело", – рассказала педагог.

Она добавила, что на помощь быстро пришли мужчины. Школьников быстро эвакуировали из транспорта через лобовое стекло и дверь, а затем отвели на безопасное расстояние.

"К счастью, больше никто не пострадал. Одна я, получается, с переломом. Конечно, дети тоже кричали, плакали", – добавила она, уточнив, что все, кто находился в автобусе, – ученики и учителя гимназии.

Ранее сообщалось, что подмосковная прокуратура проверяет ДТП в городском округе Щелково, где опрокинулся школьный автобус.

По информации надзорного ведомства, авария произошла 2 октября в 08:20. Водитель автобуса частной компании перевозил 30 детей и 7 сопровождающих из Щелкова в гимназию, которая находится в селе Душоново. Позже водитель почувствовал себя плохо, потерял управление, из-за чего транспортное средство скатилось в кювет.

Несовершеннолетние не пострадали. Водителю и одному из сопровождающих оказывается необходимая медицинская помощь. По факту происшествия проверку начали и в Следственном комитете по Московской области.