Школьный автобус опрокинулся в Подмосковье из-за плохого самочувствия водителя

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Подмосковная прокуратура проверяет ДТП в городском округе Щелково, где опрокинулся школьный автобус. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По информации прокуратуры, авария произошла 2 октября в 08:20. Водитель автобуса частной компании перевозил 30 детей и семь сопровождающих из Щелкова в гимназию, которая находится в селе Душоново. Позже водитель почувствовал себя плохо, потерял управление, из-за чего транспортное средство скатилось в кювет, уточнили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что несовершеннолетние не пострадали. Водителю и одному из сопровождающих оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту происшествия проверку начали и в Следственном комитете по Московской области.

"По данному факту следователем следственного отдела по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", – говорится в телеграм-канале ведомства.

В СК уточнили, что за оказанием медицинской помощи обратился один взрослый с ссадинами и царапинами, а также водитель автобуса. Следователи проводят осмотр территории ДТП, позже они назначат ряд судебных экспертиз.

О том, что школьный автобус опрокинулся на трассе в Подмосковье, стало известно утром в понедельник, 2 октября. Авария произошла в районе Трубина в Щелковском районе. На территории ЧП работают экстренные службы.