Три человека пострадали в ДТП на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В результате аварии с участием нескольких автомобилей на внутренней стороне 90-го километра МКАД пострадали три человека, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai совершил наезд на два транспортных средства, стоящих в крайней левой полосе из-за мелкой аварии, после чего столкнулся еще с двумя автомобилями.

Троих людей доставили в больницы с различными травмами. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 90-го километра МКАД. Водителей призвали выбирать маршруты объезда данного участка из-за того, что движение там было затруднено. В частности, там были заняты две полосы из шести.