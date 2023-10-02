02 октября, 12:48Происшествия
ДТП с несколькими машинами произошло на 90-м километре МКАД
Фото: depositphotos/svedoliver
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 90-го километра МКАД, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Водителей призвали выбирать маршруты объезда данного участка из-за того, что движение там затруднено. В частности, заняты две полосы из шести.
Ранее сообщалось, что школьный автобус в британском графстве Чешир перевернулся после столкновения с машиной. По данным прессы, несколько человек получили травмы.
СМИ писали, что автобус вез десятки учеников из двух школ. В пожарно-спасательной службе информировали, что на территорию ЧП была отправлена воздушная скорая помощь. Одна пассажирка получила серьезные травмы и была госпитализирована.
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