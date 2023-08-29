Пожар на складе у площади трех вокзалов в Москве полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Спасатели МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе у площади трех вокзалов в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В 20:07 пожар полностью ликвидирован", – поделились в МЧС.

Вечером 29 августа на Комсомольской площади, доме 1, строении 8, вспыхнул огонь.

Поначалу площадь пожара составляла 600 квадратных метров, впоследствии она увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов". Сотрудники МЧС смогли локализовать огонь.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, склад подлежал сносу. В результате ЧП пострадавших нет. В тушении принимали участие более 70 человек, порядка 27 единиц техники, а также пожарный поезд.

Склад загорелся на Каланчевской улице