Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

В Москве открылась выставка "ПРОреставрацию". Ее посетил Сергей Собянин, также он осмотрел экспозицию, которая занимает два этажа в историческом здании типографии Сытина. Там представлено более 100 новейших решений и технологий для сохранения памятников архитектуры.

На мероприятии профессионалы отрасли обсудят материалы и методики проведения реставрационных работ, восстановление старинных технологий и сохранение объектов культурного наследия в современных условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.