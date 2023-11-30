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30 ноября, 14:15

Культура

Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

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В Москве открылась выставка "ПРОреставрацию". Ее посетил Сергей Собянин, также он осмотрел экспозицию, которая занимает два этажа в историческом здании типографии Сытина. Там представлено более 100 новейших решений и технологий для сохранения памятников архитектуры.

На мероприятии профессионалы отрасли обсудят материалы и методики проведения реставрационных работ, восстановление старинных технологий и сохранение объектов культурного наследия в современных условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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