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30 ноября, 22:30

Общество

Мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Новости часа: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы – Собянин

Мэр Москвы: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы

Мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

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Порядка 120 тысяч москвичей обеспечат работой с помощью городской программы – это стимулирование создания мест приложения труда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Инвесторы строят жилье, деловые и социальные объекты, взамен они получают льготы от города. Застройка в столице становится сбалансированной, и москвичи могут найти работу рядом с домом. В настоящее время на 1 рубль льготы приходится 5,5 рубля частных вложений. За четыре года программа охватила почти все районы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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