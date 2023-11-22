Объем производства пищевых продуктов в Москве вырос почти на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объем производства пищевых продуктов в столице вырос почти на треть за девять месяцев текущего года. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в городе функционируют более 250 предприятий пищевой промышленности, на них работают порядка 60 тысяч человек. С января по сентябрь 2023 года производство продуктов выросло на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также суммарный объем отгрузки превысил 448 миллиардов рублей, рассказал он.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что отечественные производители заполняют ниши российского рынка после ухода зарубежных компаний. Так, за девять месяцев 2023 года в Москве стали выпускать переработанного и консервированного мяса на 77,3% больше, производство переработанной и консервированной рыбной продукции увеличилось на 39,2%, заявил он.

Ранее сообщалось, что объем производства обрабатывающих отраслей в столице за девять месяцев этого года вырос на 15,1%. Ефимов подчеркнул, что более чем в три раза увеличился выпуск одежды, в два раза – электрического оборудования, в 1,5 раза – лекарств и медпрепаратов.

Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города