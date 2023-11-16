Порядка 70 предприятий Москвы получили статус промышленного комплекса с 2016 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2016 года статус промышленного комплекса присвоили 70 столичным предприятиям. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В общей сложности сегодня статус присвоен 70 предприятиям, на которых создано около 80 тысяч рабочих мест. При этом с 2016 года компании вложили в свое развитие 47,2 миллиарда рублей", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Статус промышленного комплекса позволяет предприятиям платить налоги по сниженным ставкам. Лидером по числу присвоенных статусов остается пищевая промышленность. В сфере работают 24 предприятия с подобными привилегиями.

До этого статус промышленного комплекса присвоили предприятию "Пульсар". Компания занимается разработкой нового поколения полупроводниковых СВЧ, силовых, фотоэлектронных и других приборов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что благодаря поддержке компания сможет экономить на налогах до 23,6 миллиона рублей в год. Вырученные средства будут направлены на развитие производства.

