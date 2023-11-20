Объем производства обрабатывающих отраслей Москвы вырос на 15,1%

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Объем производства обрабатывающих отраслей в Москве за девять месяцев этого года вырос на 15,1%. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба столичного департамента финансов.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, более чем в три раза в Москве увеличился выпуск одежды, в два раза – электрического оборудования, в 1,5 раза – лекарств и медпрепаратов.

В департаменте отметили, что обрабатывающая промышленность в Москве становится одним из ведущих драйверов экономики города. Это отражается на динамике поступлений в столичный бюджет.

Так, за девять месяцев объем налоговых и неналоговых поступлений в казну города составил 195,5 миллиарда рублей, что на 18,6% (30,7 миллиарда) больше, чем за аналогичный период 2022 года, добавили в ведомстве.

По словам главы департамента Елены Зяббаровой, больше всего денег поступило от предприятий машиностроительного комплекса – 29 миллиардов рублей, пищевой промышленности – 24,9 миллиарда, электронной и радиотехнической – 23,1 миллиарда, фармацевтической и медицинской – 16,6 миллиарда.

Она подчеркнула, что это высокопроизводительные, инновационные отрасли, которые выпускают товары с глубокой степенью переработки сырья и высокой добавленной стоимостью. Они обеспечивают почти половину всех налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет от предприятий обрабатывающей промышленности, сказала Зяббарова.

В пресс-службе уточнили, что с января по сентябрь 2023 года высокими темпами выросли платежи в бюджет от предприятий. Так, от электронной и радиотехнической промышленности в 1,6 раза, легкой промышленности – на 34,5%, мебельного производства – на 30,3%, пищевой промышленности – на 29,2%. Основная часть поступлений от обрабатывающей промышленности Москвы в городской бюджет – платежи по налогам на прибыль организаций и на доходы физлиц. По налогу за прибыль за девять месяцев текущего года поступило 99,1 миллиарда рублей, платежи от столичных промышленных предприятий по НДФЛ – 80,5 миллиарда, прокомментировали в департаменте.

По мнению Зяббаровой, система мер поддержки предприятий, созданная столичным правительством, способствует увеличению привлекательности города для промышленников. Она считает, что система мер поддержки включает в себя предоставление льготных кредитов, льгот по налоговым и арендным платежам. Кроме того, добавила глава департамента, предприятия Москвы могут получать субсидии на компенсацию части затрат по лизингу, выплату процентов по кредитам на покупку современного оборудования и технологическое присоединение к инженерным сетям.

Ранее сообщалось, что около 70 предприятий Москвы получили статус промышленного комплекса с 2016 года. На них создано порядка 80 тысяч рабочих мест, в свое развитие они вложили 47,2 миллиарда рублей.

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