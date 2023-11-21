Сборная России по хоккею не сыграет на Кубке мира в 2025 году

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Сборная России по хоккею, вероятно, не примет участие в международном турнире НХЛ, который пройдет в феврале 2025 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление главы Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш изданию Daily Faceoff.

"Речь идет о более серьезной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами", – отметил он.

Кроме того, Уолш рассказал, что в турнире, который хотят провести в Европе, будут играть сборные Канады, Швеции, Финляндии и США.

Ранее в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) сообщили, что сборная России по хоккею может сыграть с командой США на групповом этапе Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, в случае допуска. При этом федерация в заявлении не сообщила, кто займет места сборных России и Белоруссии, если команды не пустят на Олимпиаду в 2026 году.

До этого совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне-2023/2024. Оно было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом. Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным.

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