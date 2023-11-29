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29 ноября, 18:30

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Мэр Москвы: с 2012 года отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов

Мэр Москвы: с 2012 года отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов

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В Москве с 2012 года полностью отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов через Москву-реку. Среди них есть памятники истории и культуры – например, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Об этом Сергей Собянин сообщил в соцсетях.

Кроме того, за 12 лет в столице построили более 30 автомобильных переправ. Градоначальник уточнил, что в 2023 году движение было открыто по трем мостам, один из которых соединил берега затона Новинки на территории бывшего завода ЗИЛ. В результате он не только связал Симоновскую набережную с Южнопортовым районом Москвы, но и разгрузил участки Третьего транспортного кольца.  

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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