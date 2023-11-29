Собянин и Патрушев открыли рыбный рынок "Москва – на волне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин и глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев открыли рыбный рынок "Москва – на волне", расположенный в районе Косино-Ухтомском на востоке столицы.

По словам мэра, в городе такого крупного рыбного рынка еще не было. Подобные места, уверен Собянин, пользуются популярностью у горожан. Рынок представит около 500 наименований рыбы из трех океанов и 13 морей. Градоначальник поблагодарил министерство сельского хозяйства и Агентство рыбной промышленности, которые помогли создать "логическую цепочку и запустить это прекрасное мероприятие".

Патрушев, в свою очередь, назвал открытие такого рынка в столице одним из шагов по решению поставленной Владимиром Путиным задачи по популяризации отечественной рыбы. Он указал, что здесь будут не только продавать рыбу, но и производить ее.

Глава ведомства пообещал обеспечивать объемы продукции, чтобы на рынок продолжал поступать товар. Москвичи и гости столицы, продолжил Патрушев, смогут приобрести рыбную продукцию по доступным ценам.

Сам рынок находится на Новоухтомском шоссе, доме 2а. В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что на торговых участках есть современные аквариумы, холодильные камеры и другое инженерно-технологическое оборудование.

На рынке создано собственное производство продукции под зонтичным брендом. В пресс-службе рассказали, что там расположена зона корнеров с фуд-кортом на 126 посадочных мест, а также территория для мастер-классов.

Ранее сообщалось, что на рынке "Москва – на волне" можно будет приобрести разнообразную рыбу и морепродукты, которые были выловлены из всех морей и рек России, других стран СНГ и дружественных государств. Гости смогут купить икру, крабов, свежие полуфабрикаты и консервы, изготовленные в море на рыболовецком судне.

Все товары на рынке будут проходить ветеринарно-санитарную экспертизу. Ее начнут осуществлять эксперты Государственной ветеринарной службы Москвы.

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