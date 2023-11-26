Игры в снегу могут быть опасны для собаки – кинолог

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Многие собаки с удовольствием играют в снегу. Однако при легкомысленном отношении хозяина такая прогулка может обернуться травмой или другими негативными последствиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

По словам кинолога, под снегом могут прятаться опасные острые предметы, о которые собака может пораниться. Кроме того, питомец может попробовать снег на зуб, что чревато отравлением из-за реагентов. Именно поэтому лучше не позволять собаке бездумно нырять в снег и следить за ее поведением на прогулке, отметил кинолог.

"На морозе чувствительность лап у питомца снижена, из-за чего он может не сразу их отдернуть, если наступил на осколки. Более того, на холоде сосуды сужены, на улице хозяин может не сразу заметить порез, а кровотечение начнется только дома", – подчеркнул президент РКФ.

Помимо этого, как отмечает кинолог, из-за долгих игр в снегу на шерсть питомца может налипнуть снег, а питомец с мокрой шерстью может легко переохладиться. Дрожь и озноб – первые важные сигналы для собаковода. Если их пропустить и вовремя не вернуться домой, это может привести к проблемам со здоровьем собаки.

Ранее кинолог Голубев назвал преимущества магазинного корма в рационе собаки. Он отметил, что если у собаки есть особенности здоровья или какие-либо нюансы, которые стоит учитывать, как правило, существует корм, который их удовлетворит.