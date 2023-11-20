"Она не плачет": почему хозяева держали собаку на балконе на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы неравнодушные москвичи заметили запертую на балконе собаку. По их словам, хозяева не выпускали пса даже в туалет. При этом владельцы четвероногого пояснили, что изолировали питомца на время из-за глазной инфекции. Рассказываем подробности и спрашиваем ветеринара, можно ли содержать собаку в таких условиях.



Дом на балконе?

Фото: Москва 24

Активисты обратили внимание на то, что жильцы одного из многоэтажных домов на северо-западе столицы содержат лабрадора на балконе. По словам очевидцев, в таких условиях собака прожила несколько месяцев. Владельцы пса якобы не выпускали его даже в туалет, а уборку проводили не каждый день.

Также, несмотря на то что балкон застекленный, неравнодушные москвичи были обеспокоены благополучием животного в условиях морозной погоды. "Мы с соседями связались, с хозяевами, поговорили, на балконе собаки больше нет, надеемся, что все хорошо", – сообщили активисты.

С их слов, хозяева пса рассказали, что изолировали животное из-за глазной инфекции, а также пообещали все исправить.

Жительница дома Светлана подтвердила, что с собакой все в порядке. Владельцев животного она охарактеризовала как нормальных людей. При этом, по словам женщины, они оставляли питомца на балконе на время, чтобы "собака не хулиганила", пока никого нет в квартире. Светлана также уточнила, что "она не плачет".





Светлана соседка хозяев собаки Собака не лает. До этого – хозяева, наверное, только ее взяли, – она звала, непривычно ей было. Сейчас я ее видела, она здоровая, хорошая собака.

Сама хозяйка лабрадора отказалась общаться с телеканалом Москва 24, отметив только то, что "с собакой все в порядке".



Не причинит вред животному?

Фото: Москва 24

Собаку можно содержать на застекленном балконе, если у нее нет проблем с отращиванием подшерстка. Об этом Москве 24 сообщил ветеринарный врач Евгений Цыпленков.





Евгений Цыпленков ветеринарный врач В принципе, у лабрадора достаточно плотная шерсть, к зиме они готовятся, у них вырастает подшерсток. В конце концов, некоторые лабрадоры живут в будках на загородных участках. Также они могут часами гулять на улице без ощущения дискомфорта. Поэтому в принципе ничего криминального в этом нет.

Проблема может появиться только, если животное долгое время проживало в доме, не выходя на улицу. В таком случае, если резко переселить четвероногого на балкон, это может привести к переохлаждению.

Во избежание неприятностей ветеринар посоветовал оборудовать там для собаки будку. Она должна быть небольшой, с маленьким входом. В случае очень низкой температуры его нужно закрыть тканевым пологом.

"Прогреть даже застекленный балкон они не смогут, а маленькую норку – вполне", – отметил Цыпленков.

По словам специалиста, в таких условиях животное может комфортно прожить даже в тридцатиградусный мороз.

