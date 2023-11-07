Ветеринар дала советы по уходу за домашними питомцами осенью

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Поздней осенью у домашних питомцев наблюдается сезонное снижение иммунитета, из-за чего им может потребоваться особый уход. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

"Так как идет в принципе снижение иммунитета, то возможно обострение каких-то хронических заболеваний, которые находились в стадии ремиссии, поэтому животное может плохо себя чувствовать. Сейчас как раз у котов обостряются заболевания мочеполовой системы", – рассказала эксперт.

Поздней осенью хозяевам необходимо внимательно следить за аппетитом, самочувствием и качеством шерсти животных. В случае обильной линьки можно провести витаминотерапию, отметила врач.

Стресс-фактором для питомцев осенью может стать смена температурного режима. У некоторых питомцев могут обостриться инфекционные заболевания, появиться кашель. При появлении каких-либо симптомов Сиротина рекомендовала незамедлительно обращаться к ветеринару.

При низких температурах короткошерстным животным следует сократить время прогулок. Помимо этого, эксперт рекомендовала утеплять таких питомцев: одевать их в свитера или комбинезоны.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что осенью собаки могут подцепить вирусы. О болезни питомца часто свидетельствуют вялость и кашель. При появлении таких симптомов он рекомендовал обращаться к ветеринару.



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