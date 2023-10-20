Кинолог рассказал, как адаптировать собаку к новому месту жительства

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Корм собаки и подстилка не должны меняться при переезде, привычные вещи помогут животному чувствовать себя комфортнее. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на президента Союза кинологических организаций России Владимира Уражевского.

Он уточнил, что для многих собак переезд является таким же стрессом, как и для людей. Поэтому игрушки должны быть привычными, вода – кипяченая или из кулера. Кроме того, нужно побыть какое-то время вместе, чтобы питомец чувствовал себя комфортно.

По словам кинолога, щенка необходимо социализировать с детства, потому что его характер формируется с двух до трех месяцев. Если животное приучено ездить в машине, общаться с другими питомцами, то оно легко адаптируется на новом месте.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал осенью обрабатывать питомца от паразитов. Также необходимо защищать лапы, поскольку из-за влаги и вредных веществ на подушечках могут появиться трещины, раздражения, покраснения и шелушения, считает он.

До этого эксперт напомнил, что каждому будущему владельцу собаки необходимо подготовить дом к появлению щенка и приобрести нужный инвентарь. В частности, нужно убрать предметы, которые могут быть вредны для питомца или потенциально опасны, потому что щенки любят все изучать, иногда они пробуют окружающие предметы на зуб.

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