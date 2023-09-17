Кинолог рассказал об уходе за собакой осенью

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Некоторые владельцы собак осенью сокращают длительность прогулок или отменяют их, однако лучше придерживаться мер предосторожности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

"Но не нужно забывать, что хотя бы раз в сутки собака должна полноценно погулять, успев пообщаться с сородичами, обойти местность и выплеснуть скопившуюся энергию. Обеспечьте питомца специальной одеждой, не заставляйте насильно гулять под дождем и внимательно следите, чтобы собака не мерзла", – объяснил он.

Специалист посоветовал обрабатывать питомца от паразитов. Как отметил кинолог, также необходимо защищать лапы, поскольку из-за влаги и вредных веществ на подушечках могут появиться трещины, раздражения, покраснения и шелушения. Он посоветовал использовать защитные крема, воск или специальную обувь.

"Если ваш любимец не любит гулять под дождем, не выводите на улицу насильно, дождитесь, когда дождь прекратится, или выходите гулять только для того, чтобы дать возможность собаке справить нужду. Более длительную прогулку перенесите на другое время, когда дождь закончится", – подчеркнул президент РКФ.

Для декоративных пород он посоветовал купить специальную одежду. При ее выборе следует ориентироваться на комфорт собаки, добавил Голубев.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что в России есть аналоги зарубежных препаратов от бешенства и чумы для собак и кошек. Речь идет о препаратах производства компаний "Эланко Франс С.А.С." и "Биовета".

До этого сообщалось, что ветеринарные врачи московских клиник разработали памятки, объясняющие хозяевам домашних животных, как легче следить за их здоровьем.

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