Москвичи оценят новые столичные площадки для выгула собак – Сергунина

Фото: пресс-служба АНО "Мой район"

На портале "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное новым площадкам для выгула собак, созданным в рамках проекта "Питомцы в Москве". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В 2021 году были открыты первые четыре площадки. Прошлым летом к ним добавилось еще 29 пространств в разных районах Москвы. Каждое оборудовано современными тренажерами для занятий с собаками", – рассказала она.

По словам вице-мэра, появление подобных площадок способствует формированию в городе локальных сообществ хозяев питомцев.

Голосование на "Активном гражданине" состоит из нескольких этапов. Сначала пользователям необходимо выбрать один, несколько или все округа Москвы, где есть собачьи площадки. Затем нужно дать оценку этим пространствам, а в заключительном вопросе – в целом оценить сам проект "Питомцы в Москве".

Ранее в "Активном гражданине" началось голосование по итогам благоустройства в столичных районах Бирюлево Восточное, Западное Дегунино, Ховрино и Кунцево. Каждый проект москвичи могут оценить по отдельности.



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