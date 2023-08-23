Собянин предложил москвичам выбрать название для Северного дублера Кутузовского проспекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин предложил москвичам выбрать постоянное название для Северного дублера Кутузовского проспекта, который планируется открыть в ближайшие недели.

"Новая трасса улучшит транспортное обслуживание более 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья. За счет создания альтернативы Кутузовскому проспекту перепробег автотранспорта сократится на 3,5 километра, а время в пути – в среднем до 30 минут", – написал мэр Москвы в своем личном блоге .

Собянин отметил, что новая шестиполосная магистраль длиной около 10 километров пройдет от Делового центра "Москва-Сити" и ТТК до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Далее дублер выйдет на Северный обход Одинцова в Подмосковье.

Градоначальник подчеркнул, что "Северный дублер Кутузовского проспекта" является рабочим названием. Однако перед открытием магистрали необходимо дать постоянное имя.

Мэр уточнил, что в западной части Москвы проспекты и улицы названы в честь полководцев и партизан Отечественной войны 1812 года. В пример он привел Кутузовский проспект и улицу Барклая. Несколько лет назад Южному дублеру Кутузовского проспекта дали имя Генерала Дорохова. Это название также было выбрано москвичами.

"Поэтому было бы логично назвать Северный дублер проспектом Багратиона, в память об одном из главных героев Бородинского сражения", – считает Собянин.

Кроме того, предлагаются названия, связанные с конечным пунктам магистрали: Одинцовское шоссе и Деловой проспект. Своим мнением москвичи могут поделиться на портале "Активный гражданин".

Накануне Собянин в ходе осмотра объекта заявил, что на Северном дублере Кутузовского проспекта подходят к концу строительные работы и начинается подготовка к его запуску.

По словам гендиректора "Новой концессионной компании" Дениса Янева, в настоящее время на объекте завершается покраска парапетов, укладка верхнего слоя асфальта, нанесение дорожной разметки, установка знаков, освещения и шумозащитных экранов, а также продолжается тестирование системы оплаты проезда.

Собянин заявил о скором окончании строительства Северного дублера Кутузовского проспекта