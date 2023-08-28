В Москве открылся прием заявок на лучшее оформление фасадов магазинов ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовал прием заявок на лучшее праздничное и тематическое оформление объектов торговли и услуг ко Дню города. Они принимаются до 12 сентября включительно, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

К участию пригласили магазины, торговые центры, предприятия общественного питания и бытовых услуг. Общий призовой фонд составит 50 миллионов рублей. Победители получат по пять миллионов рублей. Призом за второе место будет три миллиона, а за третье – два миллиона рублей.

Голосование состоится на портале "Активный гражданин". Москвичи смогут выбрать по три победителя в пяти номинациях, среди которых будут представлены "Лучший сетевой магазин", "Лучший торговый центр", "Лучшее предприятие общественного питания", "Лучший несетевой магазин" и "Лучшее предприятие сферы бытовых услуг".

Голосование будет длиться с 21 сентября по 5 октября этого года. Победителей объявят 10 октября.

Ранее сообщалось, что танцевальные занятия, музыкальный спектакль, мастер-классы, посвященные истории, архитектуре и литературе, пройдут на четырех площадках Московского урбанистического форума (МУФ) с 28 августа по 3 сентября. В "Лужниках" 1 сентября в павильоне "Цифровые технологии Москвы" пройдут встречи с ведущими IT-специалистами, в рамках которых они расскажут о профессиях будущего и о том, где граждане могут им обучиться.

Москвичам рассказали об акции "Первоклассный сентябрь" для детей