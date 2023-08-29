Комитет ветеринарии Москвы проведет день здоровья для домашних животных в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Праздник для хозяев домашних животных "Мой питомец и я" пройдет в Екатерининском и Бабушкинском парках, а также в парке "Фили" 2 сентября. Организатором стал Комитет ветеринарии Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На площадках можно будет найти мобильные ветклиники. Для гостей подготовили игры, лекции и фотозоны. Для животных установят поилки, а владельцы смогут воспользоваться контейнерами с биоразлагаемыми пакетами. Возле лекториев сделают домики для собак, где они смогут отдохнуть.

Мобильные ветклиники госветслужбы города будут работать бесплатно. Москвичи смогут зарегистрировать питомца и вакцинировать его против бешенства, проконсультироваться со специалистом, провести клинический осмотр, почистить уши и подстричь когти.

В частности, в парках будет работать лекторий "Школа ответственных владельцев". Спикерами станут ветеринарные специалисты, зоопсихологи, кинологи, канистерапевты и хозяева собак-проводников.

"Программа дня здоровья "Мой питомец и я" ориентирована в первую очередь на владельцев животных и тех, кто планирует завести питомца, однако на празднике будет интересно любому москвичу. Мы готовим фотозоны, арт-объекты, различные мероприятия для детей и взрослых", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что питомец есть почти у каждого второго россиянина, при этом самым популярным домашним животным в России оказалась кошка – их завели 43% респондентов. В стране наблюдается 42% тех, кто завел в качестве питомца собаку. Кроме того, 8% респондентов выбрали рыб, 6% – попугаев, 4% – черепах и 3% – грызунов. Также 2% россиян отдали предпочтение кроликам и мини-пигам, 1% пришелся на представителей домашнего скота.

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