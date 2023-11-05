Кинолог рассказал, какие болезни собаки могут подцепить осенью

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Простуды и гриппа у собак не бывает, однако осенью они могут подцепить особые, типично собачьи заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской синологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

Когда собака кашляет или после долгой прогулки под дождем чувствует себя вялой, можно заподозрить, что у нее простуда. Однако в привычном понимании простуды у собак не бывает. Более того, собаки не восприимчивы к человеческим вирусам.

Как отметили кинолог, существуют определенные вирусы и бактерии, которые вызывают симптомы простуды у собак. Например, инфекционный трахеобронхит, многим известный как питомниковый или вольерный кашель.

"Чаще всего питомцы заражаются, если находятся в тесном контакте с большим количеством собак в помещении. Любые респираторные инфекции являются высококонтагиозными и распространяются с большой скоростью, от контакта с больным животным собака может легко заболеть", – заявил кинолог.

Правильный диагноз может поставить только врач, напоминает кинолог. Для укрепления иммунитета питомца нужно вовремя проводить вакцинацию. Кроме того, снизить иммунитет может заражение паразитами, скудное, несбалансированное питание, стресс, сквозняки и аллергия.

Ранее кинолог объяснил, как безопасно перевозить собаку в автомобиле. Для безопасной перевозки собаки в автомобиле хозяевам следует приобрести гамак, клетку или переноску. По его словам, в дороге могут появиться непредвиденные ситуации. Есть риск травмирования животного, поэтому оно должно быть пристегнуто.