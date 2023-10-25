Кинолог объяснил, как безопасно перевозить собаку в автомобиле

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Для безопасной перевозки собаки в автомобиле хозяевам следует приобрести гамак, клетку или переноску. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на президента Союза кинологических организаций РФ Владимира Уражевского.

По его словам, в дороге могут появиться непредвиденные ситуации. Есть риск травмирования животного, поэтому оно должно быть пристегнуто, подчеркнул эксперт.

"Водитель может резко затормозить, и собака упадет или может случиться авария. Поэтому собака всегда должна быть либо в переноске, либо в клетке, они могут быть любого размера, или на заднем сиденье, но оно должно быть оборудовано. Есть всевозможные гамаки, которые легко чистятся и моются", – объяснил он.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что в России есть аналоги зарубежных препаратов от бешенства и чумы для собак и кошек. Речь идет о препаратах производства компаний "Эланко Франс С.А.С." и "Биовета".

До этого сообщалось, что ветеринарные врачи московских клиник разработали памятки, объясняющие хозяевам домашних животных, как легче следить за их здоровьем. Информационную брошюру можно получить в любой из государственных ветеринарных клиник.

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