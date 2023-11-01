В Бельгии разрешили хоронить хозяев вместе с их питомцами

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Власти Валлонского региона в Бельгии разрешили захоранивать людей вместе с их домашними питомцами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на администрацию региона.

Власти разъяснили, что, если хозяин желает быть похороненным вместе со своим животным, нужно соблюсти главное правило – животное должно умереть до ухода из жизни самого хозяина. Таким образом, несмотря на фактическое узаконивание такой практики, эвтаназия животного после смерти человека официально не разрешается, уточнили в сообщении.

"Погребение усопшего и праха животного должны осуществляется одновременно", – говорится в разъяснении.

В частности, местные похоронные бюро подтверждают, что такие просьбы поступают от родственников людей, которые еще при жизни выразили желание устроить совместные похороны.

Однако в одном из таких случаев ветеринар отказался усыплять двух собак, чтобы выполнить завещание их хозяина. Такой же случай, по данным администрации, случился с умершей владелицей 10 кошек.

Ранее в центре Брюсселя прошла акция протеста с требованием отменить обязательную программу школьного сексуального образования. В протестах приняли участие около полутора тысяч человек.

Среди участников акции были замечены активисты-католики, семьи из мусульманской общины и общественные организации, исповедующие консервативные ценности.

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