Ветеринар рассказал, может ли собака жить на балконе зимой

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Собака может жить на застекленном балконе, если у нее нет проблем с отращиванием подшерстка. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков.

Евгений Цыпленков ветеринарный врач В принципе, у лабрадора достаточно плотная шерсть, к зиме они готовятся, у них вырастает подшерсток. В конце концов некоторые лабрадоры живут в будках на загородных участках. Также они могут часами гулять на улице без ощущения дискомфорта. Поэтому, в принципе, ничего криминального в этом нет.

По его словам, проблема может возникнуть, если собака долгое время жила в квартире и не выходила на улицу. Тогда животное может попросту переохладиться по причине резкого перемещения из теплого помещения на холодный балкон.

Чтобы не допустить переохлаждения, специалист порекомендовал сделать для животного небольшую будку с маленьким отверстием. При этом если температура очень низкая, тогда вход необходимо дополнительно перекрыть тканевым пологом. Только в таком случае, как утверждает эксперт, собака сможет существовать даже в тридцатиградусный мороз.

"Прогреть даже застекленный балкон они не смогут, а маленькую "норку" – вполне", – заключил ветеринар.

Ранее на северо-западе Москвы спасли собаку, которая оказалась заперта на балконе. По словам соседей, пес мог замерзнуть, поэтому они стали бить тревогу и связались с хозяевами.



Соседи поделились подробностями спасения собаки на северо-западе Москвы