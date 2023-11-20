20 ноября, 14:10Общество
Ветеринар рассказал, может ли собака жить на балконе зимой
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Собака может жить на застекленном балконе, если у нее нет проблем с отращиванием подшерстка. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков.
По его словам, проблема может возникнуть, если собака долгое время жила в квартире и не выходила на улицу. Тогда животное может попросту переохладиться по причине резкого перемещения из теплого помещения на холодный балкон.
Чтобы не допустить переохлаждения, специалист порекомендовал сделать для животного небольшую будку с маленьким отверстием. При этом если температура очень низкая, тогда вход необходимо дополнительно перекрыть тканевым пологом. Только в таком случае, как утверждает эксперт, собака сможет существовать даже в тридцатиградусный мороз.
"Прогреть даже застекленный балкон они не смогут, а маленькую "норку" – вполне", – заключил ветеринар.
Ранее на северо-западе Москвы спасли собаку, которая оказалась заперта на балконе. По словам соседей, пес мог замерзнуть, поэтому они стали бить тревогу и связались с хозяевами.
Соседи поделились подробностями спасения собаки на северо-западе Москвы
Читайте также