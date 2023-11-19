Кинолог назвал преимущества магазинного корма в рационе собаки

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Нельзя сказать однозначно, какой корм лучше подходит для собаки – натуральное питание или готовый корм. Однако подобрать рацион, полностью соответствующий потребностям питомца, будет легче с помощью магазинного корма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

Кинолог подчеркнул, что обоих типов питания есть свои плюсы и минусы. Однако в любом случае при составлении рациона важно учитывать индивидуальные потребности собаки.

"Если у собаки есть особенности здоровья или какие-либо нюансы, которые стоит учитывать, как правило, существует корм, который их удовлетворит", – отметил Голубев.

У готовых кормов также есть и минусы. Например, производители не всегда пишут реальный состав корма, в частности, подменяя в составе пальмовое масло на растительное.

Если хозяин выбирает натуральное питание для собаки и сам готовит ей еду, он всегда знает, что положил в миске. При натуральном питании можно смешивать любимые ингредиенты собаки и радовать питомца ежедневно.

"Однако перед тем, как перейти на такое питание, важно сначала проконсультироваться со специалистом, чтобы он помог составить грамотный рацион и правильно рассчитать пропорции", – уточнил кинолог.

Ранее кинолог напомнил, что для здоровья и долголетия собаке нужно сбалансированное питание, хорошие условия жизни и правильный уход. Он призвал не кормить питомца со стола и внимательно следить за тем, чтобы корм содержал все необходимые полезные элементы.