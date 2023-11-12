Кинолог назвал питание со стола и отказ от вакцинации причинами ранней смерти собак

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев призвал внимательно следить за питанием собаки, проходить вакцинацию и не отпускать питомца на самовыгул. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил кинолог, для здоровья и долголетия собаке нужно сбалансированное питание, хорошие условия жизни и правильный уход. Он призвал не кормить питомца со стола и внимательно следить за тем, чтобы корм содержал все необходимые полезные элементы.

"Рацион собаки должен быть приближен к естественному и отвечать физиологическим, а также энергетическим потребностям, отметил кинолог. Предпочтение лучше отдавать индивидуально подобранным готовым кормам", – сказал кинолог.

Неоправданному риску подвергают свою собаку те хозяева, которые отказываются от вакцинации. По словам кинолога, некоторые особо опасные заболевания, например, бешенство, можно предупредить только своевременной профилактикой.

Кинолог также посоветовал раз в год показывать собаку ветеринару, даже если она выглядит абсолютно здоровой.

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