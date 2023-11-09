В России разработают концепцию об ответственном отношении к животным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В РФ будет представлена концепция ответственного отношения к животным, которая расскажет о всех тонкостях взаимодействия с животным миром. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на председателя комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты (ОП) Елену Шаройкину.

Сама концепция охватит множество вопросов, в том числе идеологически-воспитательные аспекты. Ее создадут на опыте Ханты-Мансийского автономного округа. Там подобная концепция уже реализуется с 2021 года.

Согласно задумке, в регионах намерены организовать обучающие мероприятия и сформировать культуру ответственного обращения с животными. Если концепцию утвердят на федеральном уровне, то необходимые законы будут приведены в соответствие с ней, отметила Шаройкина.

По ее словам, в настоящее время нет планов внедрять тезисы из концепции в действующий закон об ответственном обращении с животными. Для работы будут организованы рабочие группы, которые занимаются разными аспектами с данной сфере. Речь идет о бездомных питомцах, охоте и рыболовстве, цирках, зоопарках и сельскохозяйственных животных.

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