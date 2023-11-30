Московский метрополитен признали самым чистым в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Международная ассоциация "Метро" признала Московский метрополитен самым чистым в России. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

При составлении рейтинга учитывались 11 критериев. Среди них – наличие профессионального клинингового оборудования и специальных моющих средств, отметили в ведомстве.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, столичная подземка заняла первое место в рейтинге, получив максимальное количество баллов по большинству параметров.

Кроме того, в тройку лидеров попали самарское и новосибирское метро, отмечается в сообщении.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в метро Москвы курсируют 154 инновационных поезда "Москва-2020". По его словам, за октябрь 2023 года парк столичного метрополитена пополнился новыми 48 вагонами.

Тем временем москвичи выбрали расцветку нового вагона метро. На открытом голосовании, которое проходило на выставке "Станция Манеж", выбрали темно-серый оттенок "Эко" в качестве нового цвета для обновленных вагонов. Пассажиры смогут оценить расцветку в новых поездах в 2024 году.

Более 500 обновленных вагонов "Москва-2020" получит столичный метрополитен до 2025 года