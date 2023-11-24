Москвичи выбрали расцветку нового вагона метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Москвичи на открытом голосовании, которое проходило на выставке "Станция Манеж", выбрали темно-серый оттенок "Эко" в качестве нового цвета для обновленных вагонов метро. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Как сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, данный цвет набрал 38,2% голосов. Второе место по итогам опроса занял нежно-розовый "Зефир" (33,6%), а на третьей позиции расположился молочно-белый "Свет" (28,2%). Отмечается, что все цветовые сочетания для новых вагонов метро сформировал национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.

Теперь москвичи смогут оценить расцветку в новых поездах уже в 2024 году.

"Новейший поезд метро 2024 года станет максимально удобным и безопасным, мы делаем его с учетом пожеланий пассажиров, такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин", – заключил Ликсутов.

Ранее Собянин сообщил о начале сборки улучшенной модификации вагонов "Москва-2020". Планируется, что данная модель начнет курсировать уже со следующего года. По словам градоначальника, все обновленные составы пройдут тщательную проверку и обкатку на территории завода и метро. Специалисты также обновили в данной модификации дизайн, сделав акцент на натуральных материалах.



Улучшенная модель вагонов поступит в метро Москвы в 2024 году – Собянин