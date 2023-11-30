Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию" в историческом здании типографии Сытина. Мэр наградил лауреатов конкурса столичного правительства за лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация – 2023".

"Поздравляю с большим событием – с открытием выставки технологий в реставрации", – сказал он.

Собянин отметил, что с удовольствием осмотрел, как молодые люди делятся своим опытом, с воодушевлением занимаются реставрационными работами, общаются с людьми, достигшими мастерства в этом искусстве.

По его словам, целое поколение людей присоединяются к подобной работе. Собянин считает, что выставка "ПРОреставрацию" покажется интересной не только специалистам, но и всем ценящим культуру москвичам. Она собрала экспертов из 17 стран мира.

Собянин заявил, что столица реализует один из самых крупных в мире проектов реставрации. Так, за последние годы специалисты отреставрировали примерно 2 тысячи объектов, каждый из которых является уникальным памятником культуры.

Мэр поблагодарил реставраторов и заверил, что работа по сохранению памятников культуры и архитектуры, исторических объектов в столице будет продолжена.

Выставка "ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях" проходит с 30 ноября по 3 декабря. Ее организовала Российская ассоциация реставраторов при поддержке правительства Москвы.

Площадь мероприятия составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Здесь разместились более 100 передовых отечественных решений и технологий для сохранения памятников архитектуры, творческие мастерские, лектории и площадка для деловых переговоров.

Также проходят панельные сессии, публичные лекции, профессиональные дискуссии, состоятся соревнования молодых реставраторов.

Среди лучших работ конкурса "Московская реставрация" отметили восстановление памятников культуры на ВДНХ, включая Центральный павильон. Речь идет о работах, которые связаны с восстановлением и воссозданием Театра эстрады. Собянин поздравил победителей и пожелал им успехов в дальнейшем работе.

Конкурс проводят с 2011 года. В этом году на него поступило 83 заявки по 52 объектам. Лауреатами стали 28 участников и организаторов ремонтно-реставрационных работ по 23 объектам культурного наследия.

Начиная с 2011 года в Москве отреставрировали 2 тысячи 183 объекта культурного наследия. Работы на 213 объектах завершили в этом году. Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось с 2010 года в 7,6 раза. Между тем число памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросло с 61 до 96,5%.

Ранее Собянин сообщил, что более 30 объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ. В их число вошли павильоны № 1 "Центральный", № 5 "Физика", № 11 "Металлургия", № 30 "Микробиологическая промышленность", № 31 "Геология", № 34 "Космос", № 51 "Мясная промышленность", № 59 "Зерно" и № 66 "Советская культура".

До этого в Филях отреставрировали храм Покрова Пресвятой Богородицы. За два года работы специалисты полностью привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок, перебрали парадные наружные лестницы. Уточнялось, что храм снова открыт для гостей и жителей Москвы.

Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"