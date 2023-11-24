Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Об этом сказано в заявлении на сайте фонда "Росконгресс".

Как указано на сайте, форум стал уже авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов по развитию экономики Дальнего Востока, а также по увеличению сотрудничества с мировыми странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Уверен, что ВЭФ-2024 традиционно пройдет на высоком организационном уровне, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений АТР, а главное – поможет найти ответы на поставленные вопросы и вызовы", – отметил вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков добавил, что в 2023 году форум получил высокую оценку на международном, федеральном и региональном уровнях. Также он сообщил, что в этом году ВЭФ побил рекорд по сумме заключенных соглашений – 3 триллиона 818 миллиардов рублей.

В 2024 году планируется дополнить повестку форума культурной и спортивной программой. Так, посетители ВЭФ смогут узнать о потенциале региона на выставке "Улица Дальнего Востока" или же побывать на фестивале культуры "Владивостокские сезоны", в который включат городскую афишу и спецмероприятия.

В этом году ВЭФ прошел с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ. Трутнев уточнял, что форум должен объединять политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока, России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

На ВЭФ 2023 года обсуждались перспективы сотрудничества стран, а также новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров, инфраструктуры и расширение турсотрудничества.



Восточный экономический форум завершится 13 сентября