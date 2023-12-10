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10 декабря, 09:45

Культура

Ежегодный фестиваль "Навстречу Рождеству" стартует в "Царицыно" 16 декабря

Ежегодный фестиваль "Навстречу Рождеству" стартует в "Царицыно" 16 декабря

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Жителей Москвы пригласили на фестиваль "Московское чаепитие"

Музей-заповедник "Царицыно" приглашает москвичей на ежегодный фестиваль "Навстречу Рождеству". Музыканты порадуют посетителей исполнением классической музыки, произведениями из известных фильмов, джазовыми композициями и рождественскими песнями.

Фестиваль состоится уже в восьмой раз и пройдет в два этапа: с 16 по 30 декабря и с 2 по 7 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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