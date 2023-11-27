Выставка о художественных династиях откроется в Музее Победы 8 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Музее Победы 8 декабря заработает выставка "Преемники. По стопам отцов", которую посвятили творчеству известных художественных династий. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Проект познакомит посетителей с картинами из собрания Музея Победы и частных коллекций. Новую экспозицию представят в Международный день художников, уточнили в учреждении. Для гостей представят порядка 70 работ.

"Это работы художников творческих кланов Пластовых, Лактионовых, Белых, Горских-Чернышевых, Ткачевых, Богатыревых, Коршуновых и других. Произведения мастеров старшего поколения уже давно стали классикой, их картины мы знаем еще со страниц школьных учебников", – говорится в сообщении.

В общей сложности для посетителей музея представят картины 16 авторов, созданные в середине – второй половине ХХ века. Выставка будет работать до 20 марта.

Ранее стало известно, что в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" с 9 декабря 2023 по 27 апреля 2024 года состоится выставка "Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров". Она продолжает серию проектов об императорской семье.

Посетители выставки смогут увидеть вещи, которые принадлежали наследникам престола, а также посмотреть на архивные документы, фотографии и рисунки.

Новая выставка открылась в культурном центре "Зотов"