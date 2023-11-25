Более двух миллионов человек посетили выставочно-торговый центр Казахстана на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

За два года работы выставочно-торгового центра Казахстана на ВДНХ его посетили более двух миллионов человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Центр открылся в 2021 году в павильоне № 11 "Металлургия". Сам павильон является объектом культурного наследия федерального значений и был построен в 1949–1954 годах.

"С момента открытия здесь прошло множество мероприятий, среди которых празднование Наурыза, фестиваль народного творчества и моды "Узоры". Кроме того, в здании заработал ресторан национальной кухни и мультибрендовый шоурум", – говорится в сообщении.

Павильон начал активно участвовать в мероприятиях с 2022 года. В частности, в сентябре прошлого года в павильоне располагались основные экспозиции фестиваля корейской культуры и дружбы народов "Чусок". В июле 2022 и 2023 годов в центре Казахстана провели показы этнической моды дизайнеров из стран СНГ.

В рамках фестиваля народного творчества и моды "Узоры" в выставочно-торговом центре гостям продемонстрировали коллекции дизайнеров из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Накануне на площади Промышленности на ВДНХ открылся каток. Темой этого года стал "Полет во времени". В день открытия катка для посетителей подготовили шоу-программу "Полет к мечте".



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