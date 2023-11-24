24 ноября, 09:46Город
Цикл лекций об архитектуре проведут в городской детской библиотеке имени Гайдара
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Центральной городской библиотеке имени А. П. Гайдара проведут цикл лекций об архитектуре. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Слушателям расскажут, какие здания хранят память о разных событиях почти 900-летней истории столицы. Горожанам покажут изображения необычных объектов и познакомят с биографиями выдающихся архитекторов, порекомендуют книги по культурологии и краеведению", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.
30 ноября в библиотеке состоится лекция "От палат до небоскребов". Участников научат отличать разные архитектурные направления и расскажут о каждом из них подробнее.
На лекции 7 декабря москвичам расскажут о необычных столичных объектах, построенных с середины XVIII века. 14 декабря встречу посвятят передвижению памятников, мостов и домов и расскажут, где остались следы от инженерных проектов.
21 декабря гостям предложат разгадать загадки и послания архитекторов, оставленные на фасадах зданий и элементах декора.
Посетить мероприятия смогут дети старше семи лет и их родители. Начало всех лекций запланировано на 19:00. Для участия требуется предварительная регистрация на сайте.
Между тем 25 ноября в Москве состоится фестиваль "Наследие", посвященный архитектуре, истории и культуре города. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и квизах, посетить книжный салон, послушать лекции, посмотреть фильмы о столице.
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