Цикл лекций об архитектуре проведут в городской детской библиотеке имени Гайдара

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Центральной городской библиотеке имени А. П. Гайдара проведут цикл лекций об архитектуре. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Слушателям расскажут, какие здания хранят память о разных событиях почти 900-летней истории столицы. Горожанам покажут изображения необычных объектов и познакомят с биографиями выдающихся архитекторов, порекомендуют книги по культурологии и краеведению", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

30 ноября в библиотеке состоится лекция "От палат до небоскребов". Участников научат отличать разные архитектурные направления и расскажут о каждом из них подробнее.

На лекции 7 декабря москвичам расскажут о необычных столичных объектах, построенных с середины XVIII века. 14 декабря встречу посвятят передвижению памятников, мостов и домов и расскажут, где остались следы от инженерных проектов.

21 декабря гостям предложат разгадать загадки и послания архитекторов, оставленные на фасадах зданий и элементах декора.

Посетить мероприятия смогут дети старше семи лет и их родители. Начало всех лекций запланировано на 19:00. Для участия требуется предварительная регистрация на сайте.

Между тем 25 ноября в Москве состоится фестиваль "Наследие", посвященный архитектуре, истории и культуре города. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и квизах, посетить книжный салон, послушать лекции, посмотреть фильмы о столице.



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