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10 декабря, 08:45

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Реставрация дома Константина Мельникова стартовала в столице

Реставрация дома Константина Мельникова стартовала в столице

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В центре Москвы начались работы по реставрации дома Константина Мельникова. Это памятник конструктивизма.

В настоящее время специалисты устанавливают леса. Мастерам предстоит отремонтировать и укрепить чердачные конструкции, привести в порядок лестницы и витражи. Кроме того, восстановят витраж, деревянные рамы окон, а также вернут вертикальную планировку участка и исторический сад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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