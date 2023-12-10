Реставрация дома Константина Мельникова стартовала в столице

В центре Москвы начались работы по реставрации дома Константина Мельникова. Это памятник конструктивизма.

В настоящее время специалисты устанавливают леса. Мастерам предстоит отремонтировать и укрепить чердачные конструкции, привести в порядок лестницы и витражи. Кроме того, восстановят витраж, деревянные рамы окон, а также вернут вертикальную планировку участка и исторический сад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.