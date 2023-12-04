"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле отремонтировали на востоке Москвы

На востоке Москвы завершился капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится на Верхней Первомайской улице.

Дом построили в 1951 году. Специалисты восстановили разрушенные сегменты кирпичной кладки. Большое внимание мастера уделили восстановлению лепного декора. Кроме того, крышу здания разобрали – устаревшее покрытие поменяли на новое. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".