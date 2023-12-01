Новый лечебно-диагностический комплекс откроют в инфекционной больнице № 1

В пятницу, 1 декабря в ИКБ № 1 открывается новый лечебно-диагностический комплекс. Теперь медучреждение сможет принять значительно больше пациентов и станет крупнейшим стационаром для лечения инфекционных заболеваний не только в Москве, но и в России.

В тот же день больница приглашает горожан на экскурсию, чтобы показать современное оснащение и новейшие достижения медицины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.